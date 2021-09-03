Маткапитал на первого ребенка в 2022 году составит более 503 тыс. руб.

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей, на второго - более 665 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"Индексация предусмотрена на все три ближайших года: 2022, 2023, 2024 годы. В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка превысит 503 тыс. руб., на второго - в случае, если родители не получали выплаты на первого, - более 665 тыс. руб.", - сказал Котяков журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года составлял 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.

Весной 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что на 1 апреля 2021 всего за время реализации программы материнского капитала его получила 11,1 млн российских семей. Из 11 млн 7 млн направили материнский капитал на улучшение своих жилищных условий. Начиная с 1 января 2020 года, материнский капитал выдаётся на первого ребенка. С 15 апреля выдача сертификата осуществляется в беззаявительном порядке.