Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил индексировать материнский капитал в зависимости от фактической, а не прогнозируемой инфляции.

"Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", - сказал Путин, выступая перед депутатами Госдумы нового созыва во вторник.

Он попросил народных избранников принять соответствующие изменения в закон. "Считаю, что такое решение будет правильным и справедливым. Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что более высокая инфляция сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения.

"Напомню, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей", - сказал Путин.