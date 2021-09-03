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На юге Сахалина нашли оставленные браконьерами могильники горбуши

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Огромные могильники горбуши, выброшенной браконьерами, обнаружены на нерестовой реке в Макаровском районе Сахалинской области, сообщает региональная общественная организация (РОО) "Экологическая вахта Сахалина".

"По просьбе местных жителей полевая группа общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" 2 сентября обследовала реку Лазовая (Макаровский район), и обнаружила огромные могильники горбуши, выловленной и выброшенной браконьерами. Только на небольшом участке русла реки Лазовая в 2,5 км в ее нижнем течении экологи обнаружили 7 крупных могильников, в которых брошено гнить не менее 100 тонн горбуши", - говорится в сообщении.

РОО отмечает, что в этом году у побережья Макаровского района промышленный вылов горбуши запрещен, в результате рыба зашла на нерест в значительных объемах и "в реке Лазовая была буквально атакована браконьерами, которые ловили лишь для заготовки икры, а всю рыбу просто выбрасывали на берег".

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"Рыба находится в разной степени разложения, как совсем свежая, так и уже почти полностью ставшая однородной массой, покрытой скопищем червей - то есть незаконный вылов продолжался более недели, причем, скорее всего, работали несколько бригад одновременно", - отмечают экологи.

Местные жители сообщили "Эковахте Сахалина", что такие могильники горбуши встречаются по всей реке.

По данным экологов, горбуша продолжает активно заходить из Охотского моря в реку, и "поэтому крайне важно, как можно скорее очистить Лазовую от браконьеров - чтобы рыба смогла отнереститься".

"Эковахта Сахалина" рассчитывает, что прокуратура и другие правоохранительные органы разберутся с разгулом массового браконьерства на реке Лазовая.

В августе экологи сообщали, что нерестилища важнейших рек северо-востока Сахалина, включая заповедные, остаются полупустыми при активно идущем промысле горбуши.

Сахалин Экологическая вахта Сахалина

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