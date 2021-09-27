Возбуждено дело о гибели двух охотников в Верхнем Уфалее

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Верхнем Уфалее на охоте погибли два человека, по факту возбуждено дело об убийстве, но следствие склоняется к версии, что это был несчастный случай, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя управления СК по Челябинской области.

Замминстра экологии региона Виталий Безруков уточнил "Интерфаксу", что это случилось в Нязепетровском районе.

"В браконьерской охоте участвовали четыре человека. Видимо, первым выстрелом был добыт взрослый самец косули, второй - промах, в косулю попасть не удалось, третий выстрел пришелся в напарника, которого браконьер перепутал с косулей", - сказал чиновник.

Поняв, что случилось, стрелявший покончил с собой, добавил замминистра.

Он напомнил, что охота разрешена только в определенные сроки и что при групповой охоте запрещается использовать тепловизоры, которые указывают на живое существо вне зоны видимости.