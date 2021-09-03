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Роскомнадзор ограничил работу шести VPN-сервисов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил работу в России шести VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, которые регулярно входят в рейтинги лучших в мире, за нарушение российского законодательства.

"2 сентября, в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением правительства РФ от 12 февраля 2020 года №127, было принято решение о блокировке еще шести нарушающих российское законодательство сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN)",- говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

В РоссииРоскомнадзор ограничил работу сервисов VyprVPN и Opera VPNРоскомнадзор ограничил работу сервисов VyprVPN и Opera VPNЧитать подробнее

В нем отмечается, что "использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду".

ExpressVPN и Nord VPN стали выбором редакции на 2021 год сразу нескольких иностранных отраслевых изданий, в том числе TechRadar и CNET.

В РКН сообщили, что, чтобы не допустить нарушения работы ПО и приложений, не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в технологических целях, были сформированы "белые списки", позволяющие предотвратить их блокировку. "Роскомнадзором получены сообщения от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют упомянутые VPN соединения для обеспечения 33 технологических процессов. Представлены более 100 ip-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа",- сказано в сообщении.

В РКН отметили, что "применение технических средств против сервисов обхода блокировок является эффективным и оправданным механизмом", а "включенные в "белые списки" технологические процессы российских компаний продолжили бесперебойную работу, при полной блокировке VPN-cервисов, нарушающих законодательство РФ".

30 июня РКН направил в ведомства запрос об использовании этих шести VPN-сервисов для обеспечения технологических процессов предприятий и организаций, предупредив, что планируется введение централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенного в РФ контента.

17 июня РКН ввёл ограничения для работы в России сервисов VyprVPN и Opera VPN, оставив возможность их использования для "белого списка" 130 российских компаний, заранее направивших уведомление об использовании этих программ в непрерывных технологических процессах. В ответ на это Opera выключила функцию VPN в своих браузерах на территории России.

Более двух лет назад, 27 марта 2019 года, ведомство направило требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации трафика, после чего к ФГИС подключился тогда только VPN-сервис от "Лаборатории Касперского".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП.

Роскомнадзор

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