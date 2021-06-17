Роскомнадзор ограничил работу сервисов VyprVPN и Opera VPN

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор ввел ограничения на работу в РФ сервисов VyprVPN и Opera VPN, они не затронут российские компании, которые используют их в непрерывных технологических процессах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN", - говорится в сообщении ведомства.

В нем уточняется, что эти VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля №127.

"В "белые списки" включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний. В соответствии с регламентом компании были проинформированы о возможности включения в "белые списки" 14 мая 2021 года. В случае поступления новых запросов, после проведения проверки, "белые списки" могут быть оперативно дополнены", - сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор 14 мая направил в ведомства запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании предприятиями и организациями VyprVPN и Opera VPN.

27 марта 2019 года Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам десяти VPN-сервисов. Речь идет о сервисах NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connection. У них было 30 дней, чтобы подключиться к реестру, в противном случае Роскомнадзор грозил блокировкой. 26 июня стало известно, что девять из десяти VPN-сервисов, которым было направлено требование, не собираются его выполнять, и готовятся ответные меры, альтернативные блокировке. К ФГИС подключился тогда только VPN-сервис от "Лаборатории Касперского".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП.