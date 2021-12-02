Роскомнадзор намерен ограничить работу еще шести VPN-сервисов в РФ

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор объявил, что намерен ограничить работу еще шести VPN-сервисов в РФ, об этом сообщает в четверг пресс-служба РКН.

Речь идет о сервисах Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel, говорится в сообщении. РКН направил запрос в ведомства с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании данных программ "для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", заявили в федеральной службе.

Сведения могут быть направлены на электронный адрес sc@rkn.gov.ru и должны включать в себя название организации и контактную информацию, уточнили в регуляторе.

Ранее в РФ была ограничена работа более десятка популярных сервисов, в частности, ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN.

РКН оставляет возможность использования этих сервисов только для компаний из так называемого белого списка, которые уведомили федеральную службу, что эти VPN нужны им в работе. Список таких компаний может пополняться.

Как сообщалось, компания Opera в ответ на ограничение работы своего VPN-сервиса в РФ выключила функцию VPN в своих браузерах на территории России.

Более двух лет назад, 27 марта 2019 года, ведомство направило требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации трафика, после чего к ФГИС подключился тогда только VPN-сервис от "Лаборатории Касперского".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый закон об устойчивом/суверенном Рунете, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП посредством технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях связи операторов и фильтрующих проходящий через них трафик.