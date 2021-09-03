Минприроды упростит передачу лицензий на недра

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды прорабатывает возможности упрощения передачи лицензий на недра от недропользователя к недропользователю, а также расширение схемы заявительного принципа выдачи лицензий, сообщил на ВЭФ-2021 глава ведомства Александр Козлов.

Он отметил, что в области нормативной базы одним из ключевых запросов со стороны инвестора является переоформление лицензии.

"Недропользование невозможно без притока инвестиций. Сейчас это возможно только внутри группы компаний. Поэтому инвестор вынужден приобретать лицензию вместе с владельцем. Это справедливо для лицензий на добычу, где есть действующее производство: объекты обустройства, техника, сервисные контракты, штат рабочих, кредиты на этом предприятии. А как быть с геологическими лицензиями, в которых вопрос - быть или не быть горнодобывающему предприятию - еще не решен?" - сказал министр.

По его словам, уже реализован механизм переуступки права по факту открытия на получение добычной лицензии от компании-юниора, открывшей месторождение, к субъекту, обладающему ресурсами для добычи и монетизации запасов. До конца года Минприроды проработает инициативу компаний по упрощению перехода лицензии на геологическое изучение без покупки компании-лицензиата - при условии соблюдения владельцем лицензии всех ее обязательств.

"Также мы взяли в работу вопрос по расширению заявительного принципа за счет увеличения количества и площадей лицензионных участков, предоставляемых "в одни руки". Сегодня это 3 заявки "в одни руки" по 100 квадратных километров, предлагается увеличить до 5 заявок по 500 квадратных километров. Отмечу, это очень большие площади", - сказал Козлов.

На встрече президента Владимира Путина с модераторами ключевых сессий ВЭФ глава компании "Полюс" Павел Грачев поднял вопрос об упрощении передачи лицензий. "Мы прорабатывали этот вопрос с Минприроды и полагаем, что такая реализация позволит переломить негативную тенденцию и обеспечить стабильный прирост минеральной сырьевой базы в стране", - сказал он.

Глава Минприроды, комментируя на совещании с президентом тему оборота лицензий, подчеркнул: "Мы хотим, чтобы юниорка (юниорные компании - ИФ) развивалась. И чтобы такие компании имели возможность до постановки на баланс и внесения первоначального взноса продать (лицензию - ИФ) другому предприятию, имеющему средства для дальнейшего развития актива. Потому что зачастую те, кто ищут, и те, кто разрабатывают, - это компании разного уровня, разных финансовых возможностей".

Путин в ответ на озвученные предложения отметил: "Хорошо, давайте готовьте предложения - сделаем это".