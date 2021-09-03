Михельсон отметил плохую работу четвертой линии "Ямала СПГ"

У "НОВАТЭКа" есть претензии почти ко всем поставщикам оборудования на эту линию

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Четвертая линия завода "Ямал СПГ", которая построена по собственной технологии "НОВАТЭКа" - "Арктический каскад" - и была запущена в мае 2021 года, работает, но плохо, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Плохо она работает. Дело не в самой технологии, полностью все оборудование сделано в России. Такое оборудование, которое еще российские компании не производили. И турбодетандеры, и компрессорная группа совершенно новая. Надо признать, что нашим производителям и заводам еще учиться и учиться делать хорошую продукцию. У нас претензии практически ко всем поставщикам оборудования на четвертую линию. Она работает, но плохо. Бывают периодические остановки, но все меньше", - сказал он.

Михельсон добавил, что у компании будут претензии к поставщикам оборудования, в том числе и финансовые.