Четвертая линия "Ямал СПГ" официально введена в эксплуатацию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Четвертая линия "Ямал СПГ" официально введена в эксплуатацию, сообщил журналистам на брифинге глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Он подчеркнул, что по условиям китайских акционеров "Ямал СПГ", чтобы объект считался введённым в эксплуатацию, он должен проработать на мощности не менее 75% от проектной 72 часа.

"Ближайшие два месяца еще будут какие-то остановки для доработки. Надо годочек на ней поработать. Посмотреть, как можно ее улучшить, снять максимально риски", - сказал глава компании.

Он добавил, что "Ямал СПГ" с учетом ввода четвертой линии может выйти на производство более 20 млн тонн СПГ.

Михельсон также сообщил, что при температуре воздуха в Сабетте ниже минус 25 градусов основные линии завода могут работать не на 114-115%, а на 120%. И с учетом количества дней в году с такой температурой у компании появляются основания выхода на такую цифру возможной оценки добычи.

По его словам, "НОВАТЭК" в ближайшие год-два может принять еще одно окончательное инвестиционное решение. Это может быть "Арктик СПГ 1", а может и другой проект, который еще не назывался, сказал Михельсон.

Михельсон также сообщил, что технология "Арктический каскад" может быть применена для линий СПГ мощностью до 2 млн тонн. Он не исключил, что следующая линия, которую будет строить "НОВАТЭК", будет строиться по этой технологии.

"Ямал СПГ" построил три крупнотоннажные линии на 5,5 млн т в год каждая и еще одну линию на 950 тыс. тонн по технологии "НОВАТЭКа" "Арктический каскад" (первая запатентованная "НОВАТЭКом" технология сжижения природного газа).

В 2020 году "Ямал СПГ" проработал с превышением мощности на 114% и произвел 18,6 млн т СПГ и около 1 млн т конденсата по сравнению с 18,4 млн т СПГ и 1,2 млн т конденсата годом ранее.

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа" (50,1%), французской Total (SPB: TOT) (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%).