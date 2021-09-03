Минвостокразвития наделили полномочиями заключать концессии с бизнесом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики наделяется полномочиями заключать концессионные соглашения с бизнесом, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что в эти дни во Владивостоке идет Восточный экономический форум. "Президент определил опережающее социально-экономическое развитие таких территорий приоритетной для государства задачей. Чтобы привлекать частные финансовые ресурсы в эти регионы, запускаем так называемый механизм дальневосточной концессии. Для этого министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики будет наделено полномочиями заключать концессионные соглашения с бизнесом", - сказал Мишустин.

"Такая форма партнерства даст государственную гарантию возврата инвестиций и минимизации рисков. Уже определены первые пять проектов общей стоимостью свыше 66 млрд рублей. А в целом в течение нескольких лет планируется заключить концессионные соглашения на сумму около полутриллиона рублей. Это позволит построить новые автомобильные дороги, коммунальную инфраструктуру, объекты энергетики, промышленности. Особое внимание будет уделено обновлению социальной сферы, прежде всего это больницы, поликлиники, школы, музеи, детские лагеря, спортивные комплексы. Инфраструктурные проекты станут эффективными точками роста и опорой экономики 18 субъектов федерации, позволят создать новые производства и рабочие места, обеспечить комфортные условия для жизни людей", - добавил он.