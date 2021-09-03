В Башкирии междугороднюю трассу перекрыли из-за природного пожара

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Баймайкском районе Башкирии природный пожар перешел на междугороднюю трассу Баймак-Сибай, движение по ней временно перекрыли, сообщили в региональном управлении МЧС. На месте дежурят сотрудники ГИБДД.

Из-за пожара из деревни Галеево в город Баймак временно переселили 16 человик, пострадавших нет.

Сухая трава в этом районе загорелась 2 сентября.

Пожар тушат из ранцевых огнетушителей пожарными стволами от автоцистерн. В ликвидации возгорания задействована тяжелая техника для опашки территории. К месту пожара направляется второй эшелон аэромобильной группировки и сводный отряд пожарно-спасательного отряда в количестве 68 человек.