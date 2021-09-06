УФСИН по Хабаровскому краю начало выяснение обстоятельств драки в колонии Амурска

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Разностороннее выяснение обстоятельств и причин драки со смертельным исходом между заключенными ИК №14 Хабаровского края идет на территории колонии, сообщает пресс-служба УФСИН региона.

"На данный момент в учреждении проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, работают сотрудники краевого аппарата Управления, прокуратуры региона, следственных органов, проверяются записи с камер видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что накануне в колонию прибыл начальник аппарата управления генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин. Также 6 сентября запланирована проверка со стороны общественной наблюдательной комиссии края, ее представители уже отправились в Амурск. Также для проведения проверки в регионе ждут группу сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

"В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация стабильная, находится под контролем сотрудников УИС региона", - сообщает пресс-служба.

Что касается пострадавших в массовой драке, по информации регионального Минздрава, в больнице Амурска находятся двое заключенных, их состояние удовлетворительное. Еще один осужденный после операции помещен в реанимацию в больнице Комсомольска-на-Амуре. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщалось, в ночь на 5 сентября в ИК №14 произошла массовая драка заключенных. Погибли двое человек, несколько пострадали. Ситуацию удалось взять под контроль с помощью спецназа.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).