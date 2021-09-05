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Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Драка со смертельным исходом для двоих заключенных произошла в колонии Хабаровского края, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как сообщает пресс-служба, в исправительной колонии №14 произошла драка между заключенными. В результате погибли два человека, четверо пострадали, один госпитализирован.

Отмечается, что будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе, будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными.

Исправительная колония №14 находится в городе Амурске.

Ранее об этом происшествии "Интерфаксу" сообщил информированный источник. "Две группы заключенных - те, кто согласен, и не согласен с административным распорядком в колонии, устроили массовую драку с применением заточек. По предварительным данным, два человека погибли, пятеро получили ранения", - рассказал он.

Администрации колонии удалось взять ситуацию под контроль. "Сектор, где произошла драка, был оцеплен. Туда вошел спецназ, которому удалось погасить конфликт и взять ситуацию под контроль", - сообщил источник агенства.

В колонию направлена комиссия, которая установит обстоятельства произошедшего.

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