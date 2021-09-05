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Врачи сообщили о тяжелом состоянии одно из заключенных после драки в колонии Амурска

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одно из заключенных после драки в колонии Амурска
Архивное фото
Фото: Максим Туманов/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Заключенный, которого прооперировали после драки в колонии №14 Хабаровского края, находится в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Минздраве региона.

"Одного пациента госпитализировали в нейрохирургическое отделение горбольницы №7 в Комсомольске. Состояние тяжелое, он в реанимации", - рассказал собеседник агентства.

По данным сотрудника Минздрава, еще двоих пациентов после инцидента направили в Амурскую ЦРБ. У них состояние средней тяжести.

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Как сообщалось, в драке в ИК №14 города Амурска в Хабаровском крае погибли двое заключенных. Стычка произошла в ночь на 5 сентября.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В колонию направлена комиссия, которая установит обстоятельства произошедшего. Прокуратура со своей стороны начала проверку.

Хабаровский край Амурск

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