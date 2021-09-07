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Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-помощницы Дворковича

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении Анастасии Алексеевой – экс-помощницы бывшего заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, обвиняемой во взяточничестве.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде Москве, дело с обвинительным заключением в отношении Алексеевой, а также еще одного фигуранта Алексея Борисова было зарегистрировано 2 сентября. В настоящее время материалы переданы судье, однако дата первого заседания пока не назначена.

Алексеевой вменяется получение двух взяток, Борисову (генеральному директору компании "Медполимерпром") – дача взятки.

Как сообщалось, Алексеева, в настоящее время находящаяся под стражей, не признает вину по предъявленным обвинениям. В свою очередь, Борисов, помещенный под домашний арест, признал вину.

Алексеева была задержана в феврале 2020 года. Вместе с ней тогда под арестом оказался бывший председатель совета директоров ГК "Медполимерпром", гражданин США Джин (Евгений) Спектор.

Спектору следствие вменило посредничество при даче взятки. Изначально он отрицал вину, однако впоследствии признал ее полностью и заключил сделку со следствием. В результате его дело было выделено в отдельное производство, и летом 2021 года он был приговорен судом к четырем годам колонии строгого режима и штрафу более чем в 14 млн руб.

Как заявляло следствие, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. в качестве взятки за продвижение лекарственных препаратов. Взятка якобы представляла собой билеты и путевки на отдых в Пхукет (Таиланд) и Доминикану.

По версии следствия, взятку Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец компании "Промомед Рус" Максим Якушкин, а еще одним посредником выступил советник гендиректора "Р-Фарм" Вадим Белоножко. Уголовное преследование обоих в настоящее время прекращено, сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник.

Анастасия Алексеева Аркадий Дворкович

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