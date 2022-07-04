Мосгорсуд отменил приговор американцу по делу экс-помощницы Дворковича

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд отправил на новое рассмотрение приговор бывшему председателю совета директоров ГК "Медполимерпром", гражданину США Джину (Евгению) Спектору, который был осужден на четыре года колонии за посредничество при даче взятки Анастасии Алексеевой - экс-помощнице бывшего заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

"Приговор Спектору - отменен, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции в ином составе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

В августе 2021 года Мосгорсуд признал законным приговор американцу.

Как сообщалось, Останкинский суд приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки - 14 млн 116 тыс. 805 руб. 55 коп. в доход государства.

Поскольку Спектор полностью признал вину и заключил сделку со следствием, а его дело было рассмотрено в первой инстанции в особом порядке - без исследования доказательств, в апелляционной инстанции он мог оспаривать только меру назначенного ему наказания, а не обстоятельства дела, установленные судом.

По некоторым данным, Спектор упоминается в списке осужденных в РФ граждан США для возможного обмена, которые российская Федеральная служба исполнения наказаний передала в МИД РФ перед встречей президентов двух стран в июне 2021 года.

Спектор признан виновным в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Спектор и Алексеева были арестованы в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве даче особо крупной взятки соответственно.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. в качестве взятки за продвижение лекарственных препаратов. Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых на Пхукете (Таиланд) и в Доминикане.

Как заявляло следствие, взятку Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин, а еще одним посредником выступил советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко. Уголовное преследование обоих в настоящее время прекращено, сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник.

Алексеевой также предъявлено обвинение в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 291 УК РФ). Как говорил "Интерфаксу" информированный источник, предполагаемый взяткодатель по этому эпизоду - генеральный директор "Медполимерпрома" Алексей Борисов признал вину в полном объеме. Сейчас Борисов находится под домашним арестом.

Сама Алексеева вину по предъявленным обвинениям не признает.