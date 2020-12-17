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Экс-помощнице вице-премьера Дворковича предъявили еще одно обвинение

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в получении крупной взятки Анастасии Алексеевой - бывшей помощнице заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, ранее арестованной по делу об особо крупном взяточничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он пояснил, что новое дело против Алексеевой было возбуждено в сентябре, сейчас ей предъявлено соответствующее обвинение. Фабулу нового дела собеседник "Интерфакса" не раскрыл.

В качестве взяткодателя по делу проходит гендиректор ГК "Медполимерпром" Алексей Борисов, которому тоже предъявлено обвинение. Борисов, по словам собеседника агентства, полностью признал вину и дал изобличающие Алексееву показания.

В деле также фигурируют арестованный в феврале 2020 года вместе с Алексеевой гражданин США, топ-менеджер компании "ХимРар" и бывший председатель совета директоров "Медполимерпрома" Джин (Евгений) Спектор, а также неустановленные лица, которых следствие считает посредниками во взяточничестве.

Официальными комментариями следствия и других участников дела агентство в настоящее время не располагает.

Алексеева и Спектор были арестованы в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки и посредничестве даче особо крупной взятки соответственно. По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. "за действия в пользу взяткодателя". Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) - 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану - также 2 млн рублей.

Как отмечало следствие, взятку Алексеевой передал экс-гендиректор и совладелец ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин, а еще одним посредником выступил советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко. Оба, как говорил "Интерфаксу" осведомленный собеседник, находятся на свободе.

Алексеева вину не признает.

Аркадий Дворкович Анастасия Алексеева

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