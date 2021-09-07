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Матвиенко удивило решение ПАСЕ прислать на думские выборы лишь небольшую миссию

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россию удивило решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прислать в страну не полноценную, а оценочную миссию наблюдателей на выборы в Госдуму, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Господину Дамсу (председатель ПАСЕ Хендрик Дамс - ИФ) я сказала, что мы крайне удивлены решением Бюро ПАСЕ последовать неправильному движению... Мой коллега Володин (спикер Госдумы Вячеслав Володин - ИФ) пригласил ПАСЕ участвовать в мониторинге наших выборов, они приняли решение прислать некую оценочную миссию всего из пяти человек - то есть как бы галочку поставить, но в то же время дистанцироваться от этой истории, чтобы, наверное, следовать уже утвержденному кем-то курсу на дискредитацию российских парламентских выборов", - сказала Матвиенко журналистам во вторник "на полях" Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

Она подчеркнула, что исход выборов в России зависит от решения избирателей, и только они вправе определить будущий состав парламента, а не кто-то извне.

"Такие попытки для России неприемлемы, и мы их будем пресекать на корню", - сказала Матвиенко.

Во вторник у Матвиенко прошла встреча с председателем ПАСЕ Дамсом, во второй половине дня планируется продолжить переговоры с ним.

Ранее стало известно, что ПАСЕ направит на выборы в Госдуму пять наблюдателей. Команда будет находиться в Москве с 17 по 19 сентября, такое решение приняло в понедельник, 6 сентября, Бюро ПАСЕ.

ПАСЕ Госдума Валентина Матвиенко Совфед

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