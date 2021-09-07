ПАСЕ отравит пятеро наблюдателей на выборы в Госдуму

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит на выборы в Госдуму пять наблюдателей. Команда будет находиться в Москве с 17 по 19 сентября, такое решение приняло в понедельник, 6 сентября бюро ПАСЕ, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальное заявление организации.

Делегация во главе с Пьером-Аленом Фридезом намерена встретиться с политиками, ЦИК, представителями СМИ и гражданского общества. В соответствии с правилами процедуры комиссия сообщит Бюро ассамблеи о своих выводах в форме меморандума, подготовленного ее председателем.

В организации отмечают, что на фоне отсутствия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ и продолжающейся пандемии коронавируса делегаты ПАСЕ "не смогут провести полномасштабную наблюдательную миссию".

В заявлении ассамблеи говорится, что присутствие наблюдателей должно придать "дополнительную ценность продолжающемуся диалогу между Российской Федерацией и ПАСЕ".