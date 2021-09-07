Бастрыкин поручил передать в Москву дело об осквернении мемориала в Севастополе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил крымским следователям отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела против троих несовершеннолетних жителей Севастополя, которые зажгли сигареты от Вечного огня у памятника погибшим в годы Гражданской войны и сняли это на видео.

"Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство ГСУ СК России. Глава ведомства потребовал в полном объеме провести расследование данного уголовного дела и в установленном законом порядке направить его в суд для рассмотрения по существу", - сообщается на сайте СКР во вторник.

Ранее во вторник стало известно, что крымские следователи завершили расследование уголовного дела против подростков по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) и направили материалы в суд для решения вопроса об его прекращении и "назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа".

Скульптурную композицию в память о погибших в ходе Гражданской войны в России открыли в Севастополе в апреле.