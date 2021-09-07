Прикурившие от Вечного огня в Севастополе подростки загладили вину уборкой

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Следователи намерены прекратить уголовное преследование троих несовершеннолетних жителей Севастополя, которые зажгли сигареты от Вечного огня у памятника погибшим в годы Гражданской войны и сняли это на видео.

Как сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, в Ленинский районный суд города Севастополя направлены соответствующие документы. В отношении нарушителей предлагается назначить штраф.

Подростки пояснили следователям, что были пьяны. Они обратились в правительство Севастополя с предложением загладить вину, им поручили уборку мемориального комплекса и прилегающей территории.

На видео двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня и нецензурно комментируют это. Ролик вызвал общественный резонанс. Полицейские задержали 16-летних юношей и девушку, которая сняла видео, и составили административные материалы о мелком хулиганстве. Следователи по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 (вандализм).

Скульптурную композицию в память о погибших в ходе Гражданской войны в России открыли в Севастополе в апреле. Доминантой является женская фигура - образ России-матери, призывающей к примирению своих сыновей. Братья, которых развела война, расположены у подножия постамента. Они склонили головы у Вечного огня.