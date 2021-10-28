Прикурившим от Вечного огня в Севастополе подросткам назначили штрафы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Севастополя назначил штрафы по 5 тысяч рублей троим несовершеннолетним, которые прикурили от Вечного огня на мемориале павшим в годы Гражданской войны и выложили видео в соцсети.

Как сообщила пресс-служба суда, подростки засняли свои действия на мобильный телефон. Затем видео появилось в интернете.

Суд рассматривал дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц).

Скульптурную композицию в память о погибших в ходе Гражданской войны в России открыли в Севастополе в апреле текущего года.