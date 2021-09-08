В Хабаровском крае количество соискателей на одну вакансию стало рекордно низким

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Количество соискателей на одну вакансию на рынке труда в Хабаровском крае стало наименьшим за последние два года, сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

"Служба исследований hh.ru, проанализировала количество вакансий и резюме, открывавшихся в Хабаровском крае с 2019 года. Выяснилось, что летом 2021 года регион столкнулся с рекордно низкой конкуренцией среди соискателей: на одну вакансию приходится всего 2,9-3 резюме", - сказано в сообщении. Это самый низкий показатель за обозначенный период, отмечает платформа. Уточняется, что наиболее комфортным для работодателей и соискателей считается конкуренция на уровне 5-6 резюме на одну вакансию.

Самый большой дефицит соискателей в регионе по итогам августа, по данным платформы, наблюдается в таких сферах, как автомобильный бизнес, медицина и фармацевтика, а также в сферах по добыче сырья, гостиничном и ресторанном бизнесе. Наиболее высокая конкуренция в высшем менеджменте - 4,7 резюме на вакансию.

Согласно информации, такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Так, в 2021 году работодатели увеличили активность после нестабильного 2020 года. Многие компании решили возобновить набор персонала. В то же время, активность соискателей снизилась. Это связывают со спадом внешней и внутренней миграции. Кроме того, соискатели стали более избирательны и не спешат менять работу при первой же возможности.

Но главный фактор снижения конкуренции, считает платформа - демографическая яма. Со ссылкой на Росстат отмечается, что за последнее десятилетие количество молодежи в возрасте 20-24 лет по всей стране снизилось почти вдвое - с 12 до 7 млн человек.

"Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция. Следующая возрастная категория 25-29 лет тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых компании тоже очень активно нанимают", - говорится в сообщении.

Исследование показывает, что выбор сегодня делает соискатель, а не работодатель. И компаниям приходится прикладывать больше усилий, чтобы нанять квалифицированного сотрудника. Отказываясь от предвзятого отношения к соискателям, например, отбору по возрастным критериям.