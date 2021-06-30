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Единая система поиска работы будет запущена с 1 июля на территории ЕАЭС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - С 1 июля на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет запущена унифицированная система поиска работы "Работа без границ", сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения Казахстана.

"Для одновременного запуска общей интеграционной системы совместно с зарубежными коллегами были подготовлены основные информационные системы по поиску работы на территории государств-членов: армянская информсистема "Горц", информпортал госслужбы занятости Республики Беларусь, кыргызский портал "Занятость", информсистема "Работа в России", и, конечно, наш портал "Енбек", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, слова которого приводятся в сообщении.

"Работа без границ" - поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий в информационных системах государств - членов ЕАЭС. Общая система позволит соискателям и работодателям со всего ЕАЭС искать себе место работы или сотрудников по вакансиям и резюме, собранным, верифицированным и опубликованным на национальных биржах труда.

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