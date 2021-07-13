Каждому девятому россиянину без прививки отказали в приеме на работу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Почти три четверти россиян (73%), не делавших себе прививку от COVID-19, не получали отказ при трудоустройстве по этой причине, среди сограждан в возрасте от 45 лет эта доля составляет 76%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

В свою очередь, каждому девятому соискателю (11%), не сделавшему себе прививку, было отказано в приеме на работу именно по этой причине; каждый шестой (16%) затрудняется оценить, насколько повлияло отсутствие вакцины на его личную ситуацию, показывают результаты исследования.

Опрос был проведен 10-12 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и не делавших прививку от коронавируса, в 394 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.