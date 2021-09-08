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Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до восьми

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - По последним данным, восемь человек пострадали при взрыве газа в девятиэтажном доме в Ногинске.

"По предварительной информации, в результате взрыва в Ногинске пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Все они госпитализируются в Ногинскую больницу для оказания медицинской помощи", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Ранее сообщалось о семи пострадавших, которые в основном получили ушибы.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что спасатели обнаружили всех жильцов дома в Ногинске, где взорвался газ. "По предварительным данным, погибших нет. Местонахождение всех жильцов установлено", - сказал он.

По данным регионального управления МЧС, в результате взрыва были целиком разрушены восемь квартир, обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего спасатели эвакуировали из дома 173 человек.

Подмосковье Ногинск

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