Восемь квартир полностью разрушены взрывом в девятиэтажке Ногинска

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Ногинске (Московская область) полностью разрушены восемь квартир, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

Там добавили, что разбор завалов продолжается.

Взрыв газа произошел в панельной девятиэтажке в Ногинске в среду утром. По данным МЧС, произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах. Из-под завалов извлекли пятерых пострадавших, еще два человека могут находиться внутри.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что четверо пострадавших, включая двух детей, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.