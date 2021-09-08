Число пострадавших из-за взрыва газа в Ногинске возросло до семи

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В подмосковном Минздраве сообщили, что число пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажке в Ногинске выросло до семи.

"В результате взрыва газа в Ногинске пострадали семь человек", - сказала министр здравоохранения Светлана Стригункова телеканалу "360". По ее словам, у людей в основном ушибы, никто не погиб.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, в том числе двух детях.

По данным регионального управления МЧС, в результате взрыва были полностью разрушены восемь квартир, обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В пресс-службе администрации городского округа "Интерфаксу" сообщили, что пункт временного размещения для жителей пострадавшего дома организован в ближайшем детском саду, там их обеспечат питанием и теплыми вещами.

В пресс-службе отметили, что пять человек вывели из дома, остальные вышли самостоятельно. Всего в девятиэтажке проживает 167 человек. По данным МЧС, спасатели эвакуировали из дома 173 человек.