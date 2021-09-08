Пострадавший при взрыве в Екатеринбурге находится в тяжелом состоянии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате взрыва газа в жилом доме в Екатеринбурге находится в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе свердловского Минздрава.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил агентству, что сотрудники полиции уже установили личность пострадавшего.

"Это местный житель, нигде не работающий и не судимый, гражданин Кузнецов 1991 года рождения, то есть ему 30 лет", - сказал собеседник агентства.

Горелых уточнил, что ЧП произошло в двухкомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного семиподъездного жилого дома в шестом подъезде, где проживал мужчина.

"Он доставлен, по предварительным данным, с ожогами различной степени тяжести в 40-ю горбольницу (Екатеринбурга - ИФ), где врачи сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции вызвали хозяйку квартиры, в которой проживал потерпевший, - это его мать, женщина 1955 года рождения. Она в момент ЧП дома отсутствовала, была в гостях", - сказал Горелых.

На данный момент женщину вызвали на место происшествия.

В 40-й больнице, куда направили пострадавшего, агентству сообщили, что мужчину 29 лет доставили в медучреждение в 12:45. "Находится в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких, в ожоговом шоке. Ожоговое поражение составляет около 30% поверхности тела, медики оказывают пациенту всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о взрыве газа в квартире на первом этаже жилого дома в Екатеринбурге. Пострадал один человек. Из дома были эвакуированы 36 человек, в ходе разведки возгорание не обнаружено, несущие конструкции жилого дома в результате ЧП разрушены не были.

Причину ЧП в настоящее время устанавливают специалисты.