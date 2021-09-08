Взрыв газа произошел в квартире в Екатеринбурге

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Газ взорвался в квартире жилого дома в Екатеринбурге, пострадал один человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, взрыв произошел на первом этаже здания, в результате инцидента разрушений нет.

Позже пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области подтвердила информацию об одном пострадавшем.

Ранее в среду взрыв газа произошел в панельной девятиэтажке в подмосковном Ногинске. В результате обрушилась стена на втором, третьем и четвёртом этажах. Погибли два человека.