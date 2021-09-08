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Более 30 человек эвакуировали из-за взрыва газа в доме в Екатеринбурге

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Несущие конструкции жилого дома в Екатеринбурге в результате ЧП разрушены не были, жителей эвакуировали, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В 09:22 по московскому времени в МЧС поступило сообщение об инциденте, на место прибыли спасатели, которые эвакуировали из жилого дома 36 человек, говорится в пресс-релизе. "В ходе разведки возгорания не обнаружено", - отметили в пресс-службе.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по факту инцидента, сообщила пресс-службы областной прокуратуры. Пострадавший в результате ЧП жилец дома был госпитализирован, уточнили в надзорном ведомстве.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Орджоникидзевского района Алексей Косарев. "В ходе надзорных мероприятий прокуратурой (...) будет установлено, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба АО "Екатеринбурггаз" ранее сообщала, что от службы 112 поступила информация о пожаре в газифицированном доме. На место выехала аварийная бригада, причины инцидента выясняются, заявили в пресс-службе. У управляющей компании дома, где произошел инцидент, заключен договор на техническое обслуживание с другой организацией.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в квартире на первом этаже жилого дома в Екатеринбурге произошел взрыв газа. Пострадал один человек. Информацию об одном пострадавшем позже подтвердили в МЧС.

На место выехали газовые службы, полиция и МЧС. Причину ЧП в настоящее время устанавливают специалисты.

МЧС Екатеринбург Свердловская область

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