В ФСБ подтвердили сообщения об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Информация телеканала CNN о том, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии в прошлом году, достоверна и объективна, сообщил журналистам в среду представитель ФСБ РФ.

"Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ (..), так что информацию эту мы считаем достоверной", - сказал представитель спецслужбы.

По его словам, граждане РФ летом 2020 года "фактически были заманены ГУР (Главное управление разведки Украины) и СБУ под руководством ЦРУ США в Беларусь".

"Цель, она была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Ну, потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона", - заявил он.

"Эпизод с так называемыми вагнеровцами, который мы считаем, это изначально уголовно наказуемое деяние, это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны, и все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем", - сказал представитель ФСБ.

Операция в Белоруссии

Телеканал CNN в среду со ссылкой на представителей украинской разведки сообщил, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии в прошлом году. По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны". Он отметил, что разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал.

По его мнению, утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.

Между тем, как сообщили телеканалу сотрудники украинской военной разведки, они организовали операцию, чтобы "выманить подозреваемых военных преступников из России".

Украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании, которая предлагала выгодный контракт на $5 тыс. за защиту венесуэльских нефтяных объектов.

По словам источников, на эту приманку попались сотни потенциальных российских претендентов, что позволило украинской разведке выявить подозреваемых в военных преступлениях.

Согласно утверждениям украинских военных, которые приводит телеканал, двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой якобы был сбит Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в июле 2014 года. Еще четверых Киев считает ответственными за крушение своего военного самолета и гибель 70 человек на его борту.

Позиции Москвы и Минска

29 июля 2020 года белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевиков иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

По сообщению агентства, правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Вечером того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснениями.

МИД РФ на следующий день заявил, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к россиянам.

7 августа газета "Комсомольская правда" сообщила, что Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания 33 россиян в Белоруссии. В этом же материале отмечалось, что арест россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины". Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу.

14 августа стало известно, что Белоруссия передала РФ 32 россиян, задержанных 29 июля. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, у которого могут быть катастрофические последствия.

Служба безопасности Украины со своей стороны заявила о своей непричастности к истории с приездом и задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали членами частной военной компании "Вагнера".

Позже президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) назвал ситуацию с задержанием 33 россиян в Белоруссии совместной акцией украинских и американских спецслужб.

"Сейчас очевидно, что это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы", - сказал Путин.

"На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", - добавил президент РФ.

Он подчеркнул, что это "абсолютно не соответствовало действительности".

"Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", - сказал Путин.