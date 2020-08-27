Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россияне, которых задержали в Минске и представили как бойцов ЧВК, были обманом привезены туда якобы для легальной работы в третьей стране, это была спецоперация украинских спецслужб совместно со спецслужбами США, заявил телеканалу "Россия 1" президент Владимир Путин.

"Их просто заманили туда, перетащили через границу" по поддельным документам, сказал он, отметив, что российские пограничники их не выпускали.

В результате их задержали и представили как возможную "ударную силу", которая могла бы использоваться для дестабилизации ситуации перед выборами, добавил президент. Это же, "абсолютно не соответствовало действительности".

По его словам, задержанных "втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели".

"Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, На Ближний Восток для абсолютно легальной работы", - подчеркнул он.

О задержании 33 россиян в Белоруссии 29 июля объявило белорусское государственное информагентство "БелТА". Оно сообщило, что это бойцы частной военной компании "Вагнер" и что их забросили в Белоруссию с целью дестабилизировать обстановку перед выборами. Затем эту версию подтвердили высокопоставленные белорусские силовики. Председатель Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сказал, что в стране могут находиться еще до 200 таких же бойцов и что их будут искать.

4 августа президент Александр Лукашенко заявил, что задержанные начали давать показания и признались, что их забросили в Белоруссию с приказом "ждать".

С учетом того, что задержанных есть опыт участия в боевых действиях в Донбассе, в МИД Белоруссии вызвали не только российского посла Дмитрия Мезенцева, но и временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского. Киев впоследствии официально запросил о выдаче большинства из задержанных, но их, кроме одного, вернули в Россию.

Некоторых задержанных узнал по совместной борьбе в Донбассе писатель Захар Прилепин. Он предположил, что они летели через Минск в третью страну. В МИД России и в Кремле подтвердили, что они направлялись в третью страну, и уточнили, что это были сотрудники частной охранной фирмы.

7 августа "Комсомольская правда" сообщила, что арест россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины". Эту версию начал проверять СКР, а 19 августа источник "Интерфакса" назвал ее доказанной. В Киеве отрицают причастность к подобной спецоперации, а заявления об этом называют "российской дезинформацией".