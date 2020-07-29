Задержанных под Минском назвали "вагнеровцами"

Военнослужащие бригады специального назначения МВД Белоруссии. Архивное фото. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - 32 бойца частной военной компании, о задержании которых под Минском сообщило "БелТА" - это сотрудники иностранной ЧВК "Вагнер", уточнило агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их словам, еще одного подозреваемого силовики задержали на юге Белоруссии.

По данным агентства, правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Белоруссии более 200 боевиков, задача которых - дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании. "БелТА" опубликовало список задержанных с ФИО и датами рождения.

По словам собеседников агентства, прибывшие россияне при себе имели каждый по небольшой ручной клади, и три больших тяжелых чемодана на всех, которые в транспорт грузили по нескольку человек.

В ночь на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля. Однако они в итоге выселились 27 июля и переехали в один из санаториев Минского района.

В администрации санатория отметили, что приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного они не пили, в увеселительные заведения не ходили, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания, перечисляет "БелТА". При этом они небольшими группами внимательно изучали территорию и окрестности санатория.

"Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка", - цитирует агентство.

Телеканал "Беларусь 1" показал кадры задержания мужчин, предположительно в санатории. В сюжете были продемонстрированы нашивки, паспорта российского образца, валюта, листовки на арабском языке.

В МВД Белоруссии и Следственном комитете ранее эту информацию не комментировали, пресс-служба КГБ была недоступна для комментариев.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

24 июля президент Александр Лукашенко на базе бригады спецназа отметил, что войны в мире начинаются с уличных протестов, к участию в которых могут быть "подтянуты" сотрудники ЧВК. "Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — отметил президент и добавил, что так было в том числе в Ливии, Ираке и Сирии, где возник "управляемый хаос".

25 июня Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы в Белоруссии со стороны в том числе России и пообещал, что обсудит это с Владимиром Путиным. В частности, он упомянул распространение дискредитирующих его фейков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это сказал, что Москва никогда не вмешивалась в электоральные процессы в Белоруссии.

До этого в Минске с "зарубежными кукловодами" из "Газпрома" связывали задержанного и арестованного экс-главу Белгазпромбанка и кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

В июне 2019 года и в декабре 2018 года Путина спрашивали о ЧВК, и он признавал возможность их присутствия в Сирии в том числе ради охраны коммерческих месторождений, но называл частными охранными компаниями и подчеркивал, что они не связаны с российским государством.