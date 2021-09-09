Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России

Портрет Евгения Зиничева у здания МЧС России Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Погибшему в среду главе МЧС России Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России.

"Президент России Владимир Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

8 сентября в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Зиничев занимал пост главы МЧС с 18 мая 2018 года.