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Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России

Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России
Портрет Евгения Зиничева у здания МЧС России
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Погибшему в среду главе МЧС России Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России.

"Президент России Владимир Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

8 сентября в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Зиничев занимал пост главы МЧС с 18 мая 2018 года.

Владимир Путин Евгений Зиничев

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