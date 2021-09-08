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Глава МЧС России Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Мельника

По словам источника, кинематографист тоже погиб

Глава МЧС России Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Мельника
Кинорежиссер Александр Мельник
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Согласно сообщению, Мельник работал на месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. В МЧС отметили, что режиссер приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Информированный источник агентства сообщил, что кинорежиссер также погиб во время инцидента.

В свою очередь замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Гурович сообщил, что министр "совершил героический поступок". "Он ни на секунду не задумываясь поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь", - сказал Гурович в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее в среду ведомство сообщило, что Зиничев трагически погиб, спасая жизнь человека на учениях по защите Арктической зоны от ЧС.

Зиничев занимал пост главы МЧС с 18 мая 2018 года.

Александр Мельник - член гильдии кинорежиссёров России, он снял такие фильмы, как "Территория" (2014) и "Новая Земля" (2008). Мельник многие годы сотрудничал с МЧС России.

МЧС РФ Евгений Зиничев Александр Мельник

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