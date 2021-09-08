В бухте Баренцева моря нашли тело одного из трех пропавших рыбаков

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В ходе поисковой операции в районе бухты Долгая щель Баренцева моря, где во вторник перевернулось и потерпело крушение маломерное судно, в среду было найдено тело одного из трех пропавших. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительной информации, погибший – мужчина. Поиски еще двух человек продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник агентства сообщал, что после крушения маломерного судна, на борту которого находилось пять человек, один человек выжил, один погиб и еще трое пропали.

Как сообщалось, группировка спасателей для поисков пропавших рыбаков будет увеличена до 74 человек и 20 единиц техники. Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области Евгений Фролов отмечал, что к поискам привлечены вертолет Ка-32 МЧС России и вертолет Ми-8 Северо-Западного аварийно-поискового спасательного центра, а также 14 водолазов с барокомплексом из отрядов "Центроспас" и "Лидер" МЧС России.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

По версии следствия, маломерное судно вышло на рыбалку из поселка Лиинахамари во вторник утром. На борту находился судоводитель и четверо пассажиров. Около полудня из-за резкого крена судно перевернулось. Один пассажир выжил.

По информации начальника Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Дмитрия Скибы, в районе крушения сейчас наблюдаются неблагоприятные метеоусловия для выхода маломерных судов.