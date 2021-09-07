В Баренцевом море при опрокидывании судна погиб один человек и трое пропали

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Маломерное судно с пятью людьми на борту вынесло на берег бухты Долгая щель Баренцева моря (акватория Варяжского залива) во вторник вечером, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Информация о крушении поступила в 19.10 мск. По предварительным данным, судно вынесло на берег, и оно перевернулось.

"Катер вышел рано утром в направлении границы с Норвегией и потерпел крушение в Варяжском заливе. На борту частного катера находилось 6 человек. Один погиб, одного спасли", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Еще до 4 человек пропали без вести. Их ищут.

"В поиске пострадавших задействован вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра. К поискам также будут привлечены водолазы", - сообщили в региональном главке МЧС. Тем временем, мурманская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. В морском спасательно-координационном центре Мурманска сообщили, что сейчас поиски пропавших рыбаков осложняет темное время суток. Кроме того, бухта, где перевернулось судно, отличается мелководьем и поэтому проведение спасательных работ должно быть тщательно продумано.

"С утра, когда получим информацию от пострадавшего, будем планировать дальнейшую работу (...) Сейчас вахту несет дежурное судно "Микула", которое задействовано в масштабных учениях МЧС в Арктике, при необходимости привлечем его", - сказал собеседник агентства.

Мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский сообщил, что в 18.15 мск перевернувшееся судно обнаружили пограничники. При этом в прокуратуре подтвердили, что один из пассажиров маломерного судна был спасен.

Надзорное ведомство проводит проверку в части соблюдения прав пассажиров и безопасности на водном транспорте.

В прокуратуре также подтвердили, что один из пассажиров маломерного судна был спасен.