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Поиски пропавших рыбаков в бухте Баренцева моря осложняет темное время суток

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Спасательный буксир "Микула" могут привлечь к поискам троих рыбаков, которые пропали после крушения маломерного судна в бухте Долгая щель Баренцева моря во вторник, сообщили "Интерфаксу" в морском спасательно-координационном центре Мурманска.

"С утра, когда получим информацию от пострадавшего, будем планировать дальнейшую работу (...) Сейчас вахту несет дежурное судно "Микула", которое задействовано в масштабных учениях МЧС в Арктике, при необходимости привлечем его", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас поиски пропавших рыбаков осложняет темное время суток. Кроме того, бухта, где перевернулось их маломерное судно, отличается мелководьем и поэтому проведение спасательных работ должно быть тщательно продумано.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что после крушения маломерного судна, на борту которого находилось пять человек, один человек выжил, один погиб и еще трое пропали.

По информации ГУ МЧС России по Мурманской области, в поиске пострадавших задействован вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра. К поискам также будут привлечены водолазы. Проверки по данным фактам ведут Мурманская транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По данным прокуратуры, маломерное судно вышло из поселка Лиинахамари во вторник утром с судовладельцем и четырьмя пассажирами на рыбалку. В 18.15 мск пограничники обнаружили судно перевернувшимся. При этом в прокуратуре подтвердили, что один из пассажиров маломерного судна был спасен.

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