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Апелляция утвердила приговор осужденному за госизмену экс-доценту МАИ Воробьеву

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений наказание бывшему доценту кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексею Воробьеву. Ранее его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене и покушении на контрабанду технологий.

"Приговор Московского городского суда от 23 апреля 2021 года в отношении Воробьева изменен: исключены показания нескольких свидетелей; в части разрешения судьбы вещественных доказательств - денежных средств приговор отменен и направлен на новое судебное разбирательство в порядке исполнения приговора. В остальной части приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба в защиту Воробьева - без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Любовь Буданова в среду.

Таким образом, назначенное Воробьеву наказание было оставлено без изменений.

Мосгорсуд 23 апреля 2021 года приговорил Воробьева к лишению свободы на 20 лет в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб. и ограничением свободы на полтора года.

После решения апелляционного суда приговор Воробьеву вступил в силу и подлежит исполнению.

Приговор суда

Воробьев был признан судом виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ), приготовлении к незаконному выполнению работ для иностранной организации, которые заведомо могут быть использованы при создании средств доставки оружия массового поражения, подлежащих экспортному контролю (часть 1 статьи 30 - часть 3 статьи 189 УК РФ), а также покушении на контрабанду вооружения (часть 3 статьи 30 - часть 3 статьи 226.1 УК РФ).

Фабула дела

Как рассказал "Интерфаксу" адвокат ученого Антон Голубев, согласно фабуле дела, Воробьев якобы совершил госизмену, передав в ноябре 2018 года сведения, составляющие государственную тайну, представителю Харбинского политехнического университета на тему, связанную с математическим моделированием стационарных и переходных процессов работы "безгенераторного жидкостного ракетного двигателя на криогенных компонентах топлива".

В СМИ отмечалось, что речь идет о копии автореферата диссертации, переданной Воробьеву на рецензирование. В качестве доказательства по этому эпизоду следствие представило полиморфологическую экспертизу, выявившую на флэш-карте телефона ученого, на которой хранились фотографии автореферата, следы частицы пыли из "китайского региона".

По данным защиты, приготовлением к экспорту обвинение посчитало заключение Воробьевым с китайской компанией Deep Blue Aerospace в 2018 году технического соглашения, предметом которого было создание проекта жидкостного ракетного двигателя, работающего на топливе "кислород-керосин".

Эпизод о покушении на контрабанду касается 2019 года, когда Воробьев отправил в Китай пульт автономного регламентного контроля РПК-170Е, входящего в состав оборудования проверки и управления авиационных средств поражения военных самолетов "МиГ" и "Су".

Воробьев, задержанный весной 2019 году, вину не признал.

Апелляционная жалоба защиты

В апелляционной жалобе его защита настаивала на отмене приговора.

По словам адвоката Валерии Ветошкиной, в ходе расследования и рассмотрения дела "не был доказан сам факт передачи (Воробьевым - ИФ) сведений, составляющих государственную тайну, что является ключевым элементом в данном составе преступления".

"Обвинение, выдвинутое следствием, которое стало основой обвинительного приговора, строится на совокупности косвенных доказательств, ни одно из которых не подтверждает сам факт передачи секретных сведений", - отметила адвокат.

Ветошкина подчеркнула, что сведения, передача которых была вменена Воробьева, находятся в открытых научных источниках.

"Более того, срок, назначенный судом по этому эпизоду, а именно 15 лет, является чрезмерно суровым. Это один из самых больших сроков в практике по преступлениям в сфере государственной безопасности, однако сведения, передача которых вменяется, носят гриф "секретно", то есть это низшая степень секретности", - добавила адвокат.

Также защита настаивает, что Воробьев "не осуществлял работ, которые могут быть предметом экспортного контроля".

"Он в принципе никакие работы не делал для иностранной организации. Сами по себе соглашения объектом экспортного контроля в силу действующего законодательства являться не могут, а значит, отсутствует состав преступления. Он лишь хотел провести подготовительные работы для долгосрочного сотрудничества компании Deep Blue Aerospace и МАИ, что очевидно не может считаться преступлением", - сказала "Интерфаксу" адвокат Ветошкина.

Эпизод с покушением на контрабанду защита расценивает как возможную провокацию, пояснила адвокат.

"К нему обратилось лицо, которое на добровольных началах участвует в оперативных мероприятиях – скорее всего, это штатный оперативный сотрудник спецслужб, - и настойчиво просило отправить пульт в Китай, ни разу не сказав о возможных уголовно-правовых последствиях такой отправки. Действующим законодательством запрещена провокация при осуществлении оперативной деятельности. С точки зрения Европейского суда по правам человека, вся эта ситуация также напоминает провокацию", - заключила Ветошкина.

Воробьев – кандидат технических наук, в МАИ преподавал дисциплины "расчет и проектирование жидкостных ракетных двигателей", а также "общая теория ракетных и авиационных двигателей". Имеет ряд научных публикаций.

Процесс в отношении ученого как в первой, так и во второй инстанции прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

МАИ Алексей Воробьев

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