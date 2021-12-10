Просьбу осужденного доцента МАИ об освобождении рассмотрит Валуйский суд

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы решил направить в Валуйский суд ходатайство об освобождении осужденного за госизмену доцента Маи Алексея Воробьева, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда. Там рассчитывают, что ходатайство поступит в Валуйки в течение месяца.

Воробьев в конце октября попросил освободить его досрочно по состоянию здоровья. По словам его адвоката, у него "выявили фиброзные поражения легких и опухоль на руке, но необходимые анализы, чтобы поставить диагноз и оценить доброкачественность или злокачественность опухоли, сделаны не были".

Воробьев был задержан в 2019 году. Мосгорсуд 23 апреля 2021 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. В сентябре апелляционная инстанция оставила определенное ему наказание без изменений, но исключила из приговора показания нескольких свидетелей и отменила его в части разрешения судьбы вещественных доказательств - денег.

Ученый был признан виновным в госизмене, в приготовлении к незаконному выполнению работ для иностранной организации, которые заведомо могут быть использованы при создании средств доставки оружия массового поражения и в покушении на контрабанду вооружения. Он вину не признает.

По словам его адвоката Антона Голубева, следствие считает, что в ноябре 2018 года Воробьев передал представителю Харбинского политехнического университета содержащие гостайну сведения по теме, связанной с математическим моделированием стационарных и переходных процессов работы "безгенераторного жидкостного ракетного двигателя на криогенных компонентах топлива".

СМИ сообщали, что это была копия автореферата диссертации, переданной Воробьеву на рецензирование. В качестве доказательства по этому эпизоду следствие представило полиморфологическую экспертизу, выявившую на флэш-карте телефона ученого, на которой хранились фотографии автореферата, следы частицы пыли из "китайского региона".

По данным защиты, приготовлением к экспорту обвинение посчитало заключение Воробьевым с китайской компанией Deep Blue Aerospace в 2018 году технического соглашения, предметом которого было создание проекта жидкостного ракетного двигателя, работающего на топливе "кислород-керосин".

Эпизод о покушении на контрабанду касается 2019 года, когда Воробьев отправил в Китай пульт автономного регламентного контроля РПК-170Е, входящего в состав оборудования проверки и управления авиационных средств поражения военных самолетов "МиГ" и "Су".