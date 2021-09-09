Воздух на МКС оказался чистым, несмотря на срабатывание датчика дыма

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты не обнаружили вредных примесей в составе воздуха на МКС после проверки атмосферы на станции, следует из переговоров экипажа с землей, трансляцию которых ведет NASA.

"Мы провели анализ. Все в норме", - доложил космонавт Новицкий представителю ЦУП.

Ранее в четверг сообщалось, что Центр управления полетами дал космонавтам указание поменять картридж фильтра системы очистки воздуха.

Этот фильтр был включен после срабатывания датчика задымления. Как сообщали в "Роскосмосе", сигнализация сработала в 4:55 по московскому времени в модуле "Звезда" во время автоматической подзарядки аккумуляторов.