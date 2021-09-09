На МКС поменяют картридж воздушного фильтра после срабатывания датчика дыма

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Центр управления полетами (ЦУП) дал космонавтам указание поменять картридж фильтра системы очистки воздуха после ночного срабатывания датчика дыма на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с землей, трансляцию которых ведет NASA.

Согласно указаниям представителя ЦУП, космонавту Олегу Новицкому необходимо найти на пристыкованном к станции корабле "Союз" картридж и кабель для агрегатного фильтра очистки атмосферы.

Этот фильтр был включен после срабатывания датчика задымления. Как сообщали в "Роскосмосе", сигнализация сработала в 4:55 по московскому времени в модуле "Звезда" во время автоматической подзарядки аккумуляторов.

"После очистки атмосферы экипаж продолжил режим ночного отдыха. По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям", - сообщили в "Роскосмосе".

По данным гсокорпорации, экипаж продолжает штатную подготовку к запланированному на этот четверг выходу в открытый космос.