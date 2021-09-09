Космонавты сообщили, что по-прежнему ощущают неприятный запах на МКС

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Неприятный запах на МКС стал немного слабее, но продолжает ощущаться после ночного срабатывания датчика дыма, сообщил космонавт Олег Новицкий.

"Запах стал немного слабее", - сказал Новицкий в четверг в ходе переговоров с представителем Центра управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

По его словам, это не мешает работе, в том числе подготовке к предстоящему выходу в открытый космос.

Ранее Новицкий доложил в ЦУП, что проведенный анализ атмосферы показал: воздух на станции в норме. Ранее в четверг ЦУП дал указание Новицкому поменять картридж и кабель для агрегатного фильтра очистки атмосферы.

Данный фильтр был включен после срабатывания датчика задымления.

Как сообщали в "Роскосмосе", срабатывание сигнализации произошло в 04:55 по московскому времени в модуле "Звезда" при автоматической подзарядке аккумуляторов.

"После очистки атмосферы экипаж продолжил режим ночного отдыха. По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям", - заявили в "Роскосмосе".

По данным госокорпорации, экипаж продолжает штатную подготовку к запланированному на этот четверг выходу в открытый космос. Как сообщалось, Новицкий и космонавт Петр Дубров должны 9 сентября совершить выход в открытый космос. Он будет посвящен интеграции в состав МКС нового модуля "Наука".

Ухудшение технического состояния российского сегмента МКС

Ранее в "Роскосмосе" неоднократно заявляли об ухудшении технического состояния российского сегмента МКС. Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев также заявлял, что в корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

С ухудшением технического состояния станции связывают и появление трещин, приведших к утечке воздуха со станции. Об этом, в частности, заявлял космонавт Иван Вагнер.

Об утечке воздуха на станции стало известно в августе 2020 года. Космонавты в октябре 2020 и марте 2021 годов проверили несколько циклов герметизации трещин, для чего с земли были доставлен мощный электронный телескоп и специальный герметик.

Проведенные проверки показали, что полностью устранить утечку не удалось и давление продолжило падать.

В августе сообщалось о возможном наличии в модулях российского сегмента новых трещин, в том числе несквозных. В свою очередь исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев говорил, что у него нет сведений о новых трещинах. При этом он не исключил потенциального наличия трещин, но, по его словам, "даже если несквозные трещины есть, в этом случае летать и продолжать работу можно еще 20 лет".

31 августа Рогозин сообщил, что экипаж МКС проведет полноценное обследование российского сегмента для проверки наличия там новых трещин.

Ранее Рогозин сообщал, что они с главой NASA планируют обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.