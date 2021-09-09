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ФМБА подаст документы на регистрацию препарата от COVID во второй половине сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует подать документы на регистрацию препарата против коронавируса "Мир-19" во второй половине сентября, заявила в четверг глава агентства Вероника Скворцова.

"По "Миру-19" завершен набор во вторую фазу клинических исследований, и в настоящее время готовится отчет в Минздрав. Мы планируем этот отчет сдать во второй половине сентября", - сказала Скворцова журналистам на форуме социальных инноваций регионов.

Ранее Скворцова сообщала, что разрабатываемое агентством лекарство от коронавируса "Мир-19" будет эффективно против любых его вариантов, так как воздействует на наиболее устойчивые участки вируса. Она отмечала, что это препарат именно против вируса SARS-CoV-2, который подходит к определенному участку генома этого вируса "как ключ к замку, и выключает его".

По словам разработчиков, в ходе экспериментов "Мир-19" позволил снизить концентрацию вируса у инфицированных животных в 10 тыс. раз. Первая фаза клинических испытаний на человеке была завершена в марте и показала безопасность препарата.

Разработчики предполагают, что "Мир-19" будет максимально эффективен против коронавируса в первые двое-трое суток после заражения человека.

Лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний в центрах ФМБА России в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В апреле Скворцова отмечала, что в первое время после регистрации "Мир-19" будет применяться только в больницах. Кроме того, в случае его высокой эффективности ФМБА планирует создать еще две формы препарата в виде спрея для постконтактной профилактики.

ФМБА Мир-19 коронавирус

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