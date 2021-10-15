Подана заявка на регистрацию препарата от коронавируса "МИР-19"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата для лечения коронавируса "МИР-19", следует из госреестра лекарственных средств.

По данным реестра, заявка на регистрацию лекарства была подана 14 октября.

Препарат в форме лиофилизата, то есть сухого вещества, предполагается производить в Красном Селе в Петербурге.

Лекарство на основе синтетической малой интерферирующей рибонуклеиновой кислоты (миРНК) проходит вторую фазу клинических исследований, сообщила 29 сентября глава ФМБА Вероника Скворцова. Подать документы и зарегистрировать препарат по ускоренной процедуре планировалось в конце 2021 или начале 2022 года.

ФМБА получило патент на этот препарат в апреле, информация о нем была опубликована в европейском журнале Allergy. Сообщалось, что этот противовирусный препарат можно вводить через нос или ингаляционно для профилактики или лечения COVID-19.

Первая фаза клинических испытаний показала безопасность и хорошую переносимость препарата. Скворцова весной объясняла, что он "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции.

Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК.