Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о ситуации с вирусом Нипах в Индии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об эпидемиологической ситуации с вирусом Нипах в Индии и рекомендовал гражданам избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептические средства.

"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Нипах в Индии. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Для купирования риска завоза заболевания в Россию научная организация Роспотребнадзора разработала диагностическую тест-систему на вирус Нипах.

В ведомстве уточнили, что, по сообщениям в СМИ, от заражения вирусом Нипах в южноиндийском штате Керала умер мужчина, контактировавшие с погибшим лица находятся под наблюдением для предотвращения распространения вируса.

Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных, например, от летучих мышей или свиней. Также вирус может передаваться через зараженную пищу и от человека человеку. В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются на территории Индии. Заболеваемость среди людей регистрируется только в странах Юго-Восточной Азии.

"В рамках профилактики Роспотребнадзор рекомендует избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептические средства, не забывать перед употреблением мыть фрукты и овощи, избегать питьевой воды из непроверенных источников. В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль немедленно обратиться к врачу", - отметили в ведомстве.