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Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от гриппа и COVID с интервалом в месяц

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует вакцинироваться от гриппа в сентябре - ноябре, выдержав месячный интервал с прививкой от коронавируса.

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"Оптимальный срок вакцинации от гриппа - сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. Если же срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19", - сказал журналистам замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, прививки от гриппа и пневмококка можно делать в один день, "а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя".

"Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа. И наоборот, если вы уже прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, то прививаться от гриппа можно через 30 дней", - пояснил Горелов.

коронавирус грипп Роспотребнадзор

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