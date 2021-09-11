Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минздрав пока не принял решение о совмещении прививок от гриппа и COVID

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Решение о совмещении прививок от коронавируса и гриппа еще не принято, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Барнаул в субботу.

"Пока нет, пока еще обсуждается", - ответил он на вопрос о том, принято ли решение о совмещении прививок.

Как сообщалось, во время визита в Саратовскую область Мурашко сказал журналистам, что иммунологическая комиссия Минздрава РФ на этой неделе объявит новый порядок совмещения вакцинации от COVID-19 и гриппа.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

11
В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж
Хроника 09 января 2020 года – 11 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко Коронавирус

Новости по теме

Новости

Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом

Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом

МЧС не исключило, что под завалами дома в Ельце могут быть еще люди

Пандемия коронавируса

В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев коронавируса

В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев коронавируса

Семьям погибших при взрыве газа в доме под Ельцом окажут помощь

Что случилось этой ночью: суббота, 11 сентября

Пострадавшие при взрыве под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие при взрыве под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести

До трех увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме под Ельцом

Один человек погиб в результате взрыва газа в доме под Ельцом

Газ взорвался в двухэтажном доме в Липецкой области

В России 39,8 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');