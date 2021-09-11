Минздрав пока не принял решение о совмещении прививок от гриппа и COVID

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Решение о совмещении прививок от коронавируса и гриппа еще не принято, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Барнаул в субботу.

"Пока нет, пока еще обсуждается", - ответил он на вопрос о том, принято ли решение о совмещении прививок.

Как сообщалось, во время визита в Саратовскую область Мурашко сказал журналистам, что иммунологическая комиссия Минздрава РФ на этой неделе объявит новый порядок совмещения вакцинации от COVID-19 и гриппа.